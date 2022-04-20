阿根廷近日發生一起離奇事件，一名女子在月台等車時，突然低血壓發作，整個人直直朝火車衝去，隨後被捲入火車和月台間的縫隙，讓在場所有人都嚇壞了，沒想到女子竟然奇蹟生還，駭人的影片曝光後，在網路上引起一陣熱議。

A woman near Buenos Aires, Argentina, fell into the gap an oncoming train and the platform after she passed out. She miraculously survived and was taken in a wheelchair to a local hospital. pic.twitter.com/89v1IkuQ30 — CBS News (@CBSNews) April 18, 2022

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的獨立火車站（Independence Station），24歲的女子坎德拉（Candela）正準備搭車，然而從監視器畫面可以看到，火車進站時，身穿白衣白褲的坎德拉突然低下頭、搖搖晃晃地前進，接著直直倒向列車，最後以頭下腳上的姿勢被捲進月台。

一旁民眾見狀都嚇到往後退，有人雙手抱頭、一臉不可置信，還有男子用手護住女友，不想讓她看見駭人現場。所幸之後列車停下，工作人員順利救出坎德拉，她不但奇蹟生還，且全身沒有明顯傷勢，只是無法自行走路，因此工作人員讓她坐上輪椅並送醫。

事後坎德拉接受採訪時表示，事發當下她突然低血壓發作，「我嘗試警告身前的人，但後來發生的事我全都不記得了，包含撞向火車的事，我不知道我怎麼還活著，我仍在努力搞清楚這一切」。

印度日前也發生類似事件，一名鐵道警察在火車進站時，突然在月台上詭異自轉，隨後就因失去平衡摔倒，跌進月台縫隙間，雖然之後警方將他拉起，但這名鐵道警察早已被火車輾斃，不幸死亡。