巴西近日出現一宗罕見病例，一名2歲男童被發現長有2根陰莖，經醫生診斷後發現他罹患「雙陰莖症」，歷史上只出現過100宗相關病例，原先醫療團隊計畫將右側較小的陰莖切除，卻因為另一邊的排尿功能異常，而選擇切除左側較大的陰莖。

根據《每日郵報》報導，這項病例被刊載在《小兒科泌尿學期刊》（Journal of Pediatric Urology），巴西聖保羅聯邦大學醫師達克魯斯（Marcela Leal da Cruz）指出，一名年僅2歲的男童從出生就有2根陰莖，經診斷後確認其為「雙陰莖症（Diphallia）」，俗稱「雙龍頭」，因此近日決定動手術將其中一個切除。

最初醫療團隊計畫切除右側較小的陰莖，卻被男童母親以「男童只能用右側排尿」為由拒絕，檢查後的結果也顯示，男童左側陰莖功能不正常，因為內部的尿道太窄，導致尿液無法通過，最後只好切除左側較大的陰莖，不過資料中並沒有指出具體有多大。

達克魯斯也在文中介紹，雙陰莖症非常罕見，每500萬到600萬名男嬰之間，只會有一人罹患該疾病，且歷史上只有100宗相關案例，第一宗已知病例發生在1609年。目前尚不清楚患病原因，不過大部分學者認為，應該是生殖器在子宮發育時偶然發生。

前陣子也有一宗類似病例，烏茲別克一名男童被發現有2根陰莖，而他在這種情況下生活了7年，過程中沒有出現任何身體不適的情況，但與巴西男童不同的是，烏茲別克男童2根陰莖的排尿功能都很正常。