流放又稱做流刑，是古代一種強迫犯人流亡的刑罰，地點通常是非常偏遠的地方或離島，讓被流放的人難以再回到自己的原居住地或活動之處，但究竟這些犯人都被流放到哪些地方呢？對此學者指出隨著人口遷移、農業開發等因素，各個朝代的流放地都不盡相同。

北京大學城市與環境學院歷史地理研究中心教授韓茂莉指出，根據朝代的不同，流放的地點也有所改變，其中包含了嶺南地區，該處位於長江流域和珠江流域之間一道南北向的分水嶺，在現今的省分看來，大致位於廣東和廣西，當時這裡是地廣人稀的蠻荒地帶，充滿許多「瘴氣」，也就是動植物死掉、腐敗後所產生的毒氣，當地人雖已習慣這種生活，但外地人到此都會相當不適應，甚至因水土不服而生病。

唐朝就將嶺南地區當成流放地點，詩人孟浩然的《洛中訪袁拾遺不遇》中就提到「洛陽訪才子，江嶺作流人。聞說梅花早，何如北地春」，指出他到洛陽去拜訪朋友，對方卻被流放到嶺南地區，雖然聽聞那裡的梅花開得好，但哪裡能比得上洛陽呢？

而宋朝也將這裡視作流放之地，宋哲宗時期政治家之間形成新舊黨爭，失敗的一派就被流放到嶺南地區，其中知名的人包含蘇軾和蘇轍。而現今珠江三角洲的新會在當時被稱作「大法場」，英德則被稱作「小法場」，法場指的是砍頭的地方，意味著北方人流放到這裡通常都活不了多久。

但隨著朝代改變、人口南下以及農業發展等因素，從南宋、金、元朝到明清時期，原本嶺南地區的原始森林全被砍掉，隱藏其中的動物也不再存在，瘴氣自然消失不見，取而代之的是大片農田。因此到了清朝後，流放地點跟著轉移，像是湖廣總督林則徐在虎門焚煙後，就被流放到新疆伊犁。

除此之外，清朝前期曾發生許多重大案件，包含年羹堯案、隆科多案以及江南科考案，這些案件的牽涉者都被流放到東北一帶。綜合上述來看，歷史上的流放之地都是自然環境惡劣的地區，且流放地的轉移，也伴隨著農業發展而出現變化。