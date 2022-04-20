美國佛羅里達州海灘近日出現一具鯊魚屍體，吸引當地民眾圍觀，並聯繫相關單位前來處理，但由於牠體型異常的大，讓鯊魚保護協會看了驚覺不對勁，進行解剖後發現，牠竟是一條懷有身孕的雙髻鯊，死前腹中懷有23條幼鯊，讓人看了非常難過。

美國沙灘出現一具鯊魚屍體，而牠的腹中懷有23條幼鯊。(影片來源/YouTube/WPLG Local 10)

根據《紐約郵報》報導，佛羅里達州的龐帕諾海灘（Pompano Beach）近日有一條雙髻鯊被沖上岸，牠長約11英尺（約3.3公尺）、重500磅（226公斤），民眾發現後趕緊聯繫相關單位，美國鯊魚保護協會得知後趕緊到場協助，不過雙髻鯊當時已毫無生命跡象，由於牠的體型龐大，之後安排一輛拖拉機將鯊魚拖離海灘。

美國鯊魚保護協會創始人梅德（Hannah Medd）表示，「這是一起令人毛骨悚然的目擊事件」，隨後他們替鯊魚進行樣本採集，發現牠是一條懷有身孕的雌性雙髻鯊，因此體型才會異常的大，而且牠的嘴裡還有一個鉤子，顯示牠生前曾被捕獲並放生，可能因此受到衝擊而被沖上岸，經過解剖後，發現牠的腹中還有23條幼鯊。

梅德提到，「牠的鰓裡有一些魚線，嘴邊還有一個大鉤子，表示牠曾被捕獲，死亡原因可能與捕撈有關，意味著此物種被捕時會特別緊張，情緒甚至變得很激動，上鉤前會不斷抵抗，也容易造成傷害」，而他們也希望藉由此擱淺事件，鼓勵釣客改用更安全的捕獲技術，例如利用配備更齊全的釣船，用以減少雙髻鯊上鉤前的戰鬥時間，從而減輕牠們的壓力與受傷機率。