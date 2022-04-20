大陸重慶市城口縣近日出現野猴攻擊人事件，一名3歲女童當時正在自家門口玩耍，豈料身後出現一隻野猴，竟直接跳到女童背上，甚至欲將對方拖走，所幸鄰居及時發現，趕緊上前幫忙，女童才逃過一劫，村民們表示，過去還發生過野猴打老人的事件。

根據《澎湃新聞》報導，城口縣衛星村一名3歲女童近日在自家門前玩耍，豈料一隻野猴竟突然出現，趁女童不注意時將對方撲倒，隨後拽著她的衣領，打算將女童拖走，而小孩子根本就無力反抗，所幸附近鄰居發現後，趕緊出來幫忙，成功解救女童，雖然臉部有些抓傷，但並無大礙，現場畫面曝光後，不少人都直呼可怕。

女童的劉姓母親表示，當天她在屋內時就聽到鄰居的呼喊，隨後也趕緊出來查看，才發現孩子差點被猴子拖走，「我的孩子約15公斤，猴子拖起來比較費勁，所幸遇到好心人」。而在此之前，村裡也曾發生過老人被猴子打的事件，但從未有小孩被拖走的狀況，造成村民人心惶惶，目前他們已向村民委員會和縣林業局反映。

而大陸過去還發生過野猴糾眾報復事件，四川西昌一名男子2年至瀘山光福寺參加活動時，在前往目的地途中，發現路上一隻體型較大的猴子，正在搶奪10歲男童手中的礦泉水，便扔出手中的瓶裝水趕走野猴，豈料男子繼續走了10公尺後，看到10多隻猴子衝了過來，甚至撲到他身上又抓又咬，所幸他趕緊跑開，附近還有其他民眾出現，猴群才停止追擊，男子對於野猴糾眾報復行為感到非常訝異。