大陸近日瘋傳一段可愛又逗趣的影片，一隻米格魯原本在家門口休息，卻目睹心愛的飯碗不小心被鄰居家的車子壓扁，氣得牠立刻仰頭大聲狂吠，不斷表達自己的不滿，見主人出來幫自己討公道，更激動地狂搖尾巴，似乎是在認同主人的話一樣。

近日有網友分享一段影片，大陸一隻米格魯「圖圖」被主人綁在家門外的空地，當時鄰居家的親戚過來吃晚餐，開車經過時不小心壓扁了圖圖的飯碗，圖圖見狀立刻氣得瘋狂吠叫，對方發現壓到東西後也立刻下車，並將扁掉的碗還給牠，便離開現場繼續停車。

不過圖圖氣還沒消，仍繼續吠叫，主人聽到圖圖的聲音後，急忙出來查看，發現圖圖的飯碗被壓扁後，便上前和鄰居理論，圖圖看到有人為自己伸張正義，開心地搖起尾巴，跟在主人身後。接著主人稍微修理了一下，就把碗還給圖圖，牠才終於消氣，還小心翼翼地叼著碗放在身邊，似乎是要好好保護它，懂事的行為讓主人十分欣慰。

這段影片曝光後，不少人都覺得圖圖很可愛，紛紛留言笑說：「保護飯碗，小狗有責！」、「所以你為啥要把你的飯碗扔在路中間」、「保護自己吃飯的傢伙」、「本小狗從沒有受過這麼大的委屈」、「怎麼一天到晚有人壓扁狗碗」、「這是你的飯碗嗎？米格魯：不是，我的沒有這麼扁」、「有一幕好像看到卓別林的電影了哈哈哈」。