深海仍有許多未知的生物，等著人類去探尋。美國海洋生物學家在加州蒙特利灣發現一隻深海海怪，乍看之下像是一顆漂浮的巨型眼睛，而牠的周圍還長滿觸手，被生物學家形容像是希臘神話裡的「梅杜莎」，而該物種其實是新型深海礁環冠水母。

「Atolla reynoldsi」擁有非常多的觸手，游動時張牙舞爪，看起來像是深海怪物。(影片來源/YouTube/MBARI)

根據外媒報導，蒙特利灣水族館研究所（MBARI）的生物學家近日發表研究，指他們發現一隻像是巨眼的深海生物，並將其命名為「Atolla reynoldsi」，牠屬於礁環冠水母（ Atollidae）的一種，特別的是，其體型較大，而且還有形狀像希臘十字架的消化道。

研究團隊收集到的標本可見，「Atolla reynoldsi」直徑最大達13公分，還有暗色傘狀體（bell），透出數個亮紅色斑點，周圍還有許多觸鬚，游動時觸手會隨之律動，看起來像是一隻張牙舞爪的「深海海怪」，生物學家更形容牠像是深海中的「美杜莎」。

蒙特利灣水族館研究所生物學家指出，「Atolla reynoldsi」並非他們唯一接觸到的新物種，在過去15年來，他們還多次觀測到另外2種新物種，但仍須進一步研究，「海洋佔據地球極大面積，但海裡的生物究竟如何生存、相互作用，我們所知的依舊有限，隨著人類探索次數增加、海底技術和DNA測序的進步，我們將揭開海洋的神秘面紗」，也呼籲民眾愛惜海洋，不要再過度捕撈、汙染或破壞棲息地，讓海洋生物永續生存。