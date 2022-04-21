古代規定「同姓不婚」，許多人認為，古人是擔心不小心與親屬結婚，近親生下畸形兒，但古時表親關係卻可以結婚，這是為何呢？同姓不婚制度最早出現於西周，主要是為了擴大地盤，而此制度沿用至後世，直到1910年才被廢除。

根據《梨視頻》報導，唐朝的《唐律》規定，「同姓為婚者徒二年，同姓又同宗者以奸罪論」，可見唐朝對同宗同姓成婚者懲罰尤為重，而明清法律也有同樣的規定，「凡同姓為婚者，各仗六十，離異」指同姓男女若是結婚，兩人各打60大板，而且婚姻無效，不過在漢朝時，周制同姓不婚並未被沿用，時常有同姓通婚的情況。

許多人認為，古代制定同姓不婚的法令，主要是擔心近親結婚恐會產下畸形兒，影響後代的品質，但此制度的形成原因其實與血緣無關，國學大師王國維在《殷商制度論》提到，周朝王室對前朝制度進行3大重要改革，包含同姓不婚、立子立嫡制、宗數之制，可見同姓不婚對周朝影響極大，且《魏書·高祖紀》記載，「夏殷不嫌一姓之婚，周制始絕同姓之娶。」由此可知，同姓不婚制度最早始於西周。

上古時代分成8大姓，分別為「姬、姜、姒、嬴、妘、姞、姚、媯」，是殷商時期的8大族群，對於周人來說，其他姓氏就是「非我族類」，而周朝新建初期規模並不大，為了增加勢力地盤，周人規定貴族必須娶諸侯的女兒為妻，因此周朝王室內有很多王后姓姜、姞、媯，例如邑姜、申姜、王俎姜等，還有褒姒，來自姒姓小國的褒國。

周王就是透過此方式擴展勢力範圍，將天下有權有勢者都變成親戚，《左傳》形容西周分封狀況，「兄弟之國十有五人，姬姓之國者四十人」。除了規定同姓不婚外，古人還會編出一些神話，例如古史記載，周武王滅殷後，將弟弟封到魯國、燕國、衛國，下一代周成王又將自己的弟弟封到唐國，後世改稱晉侯，歷史學家質疑周武王分封之事，認為他只是為了將春秋時期的同盟聯姻關係，轉變成國與國之間的親屬關係，後世出現的宋遼約為兄弟之國、南宋與金定為叔姪，都是相同概念。