出海釣魚若被鯊魚盯上，任誰都會被嚇死。澳洲一名父親日前帶家人出海釣魚，豈料遇到一條4公尺長的大白鯊，不知什麼原因對他們發動攻擊，甚至不斷咬船的馬達，在周圍盤旋長達1個多小時才離開，而船上的一家人早已被嚇壞。

大白鯊搶奪食物不成，待在釣客的船旁不肯離開，甚至還咬船的馬達。(影片來源/YouTube/9 News Australia)

根據《9news》報導，大衛（David Tuckfield）本月15日帶妻子譚雅（Tanya）、14歲兒子謝爾比（Shelby）出海捕魚，他們開著長約7.2公尺的小船，抵達珀斯南部曼杜拉市（Mandurah）附近海域，當時兒子謝爾比釣到一條小魚，正要將魚拉起時，吸引附近一條4公尺長大白鯊的注意，試圖將他釣到的魚搶走，但並未成功。

大白鯊眼看盯上的獵物被搶走，就一直待在小船附近，久久不肯離開，在周圍盤旋約1個多小時，期間還不斷咬船的馬達，時不時發動攻擊，把一家人全嚇傻，他們也將過程拍攝下來並分享至網路，引發討論，不少人表示「感覺大白鯊可以把船吃下肚」、「大白鯊只要猛力一撞，小船很有可能翻覆，真的很危險」。

大衛提到，他平時經常出海釣魚，但從未如此近距離的看鯊魚，也沒看過體型這麼大的動物，謝爾比則表示，鯊魚離他們非常近，他似乎只能看到鯊魚的眼睛，還有張開的巨嘴，雖然大白鯊試圖搶走他釣到的漁獲，但他最後成功保住，家人也沒因此受傷，而這也成為他們永生難忘的回憶。