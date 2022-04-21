YouTuber阿翰日前飾演算命師「廖麗芳」，他在影片中迎接「九天玄女」下凡，還自稱是九天玄女唯一指定姐妹，不斷喊著「降落」並狂撒爆米花，逗得網友捧腹大笑。國立臺灣歷史博物館近日也搭上這個話題，分享館藏四尊「九天玄女」木雕像。

國立臺灣歷史博物館（簡稱臺史博）在臉書粉專表示，九天玄女又稱為「元女」、「九天娘娘」，相傳祂法力無邊，而且精通兵法戰術，西王母曾派九天玄女教授黃帝兵法，並協助黃帝擊敗蚩尤，後來被道教奉為女神，在道教的神譜中，地位僅次西王母，位階可說是非常高。

在較早的史籍上，九天玄女的形象是半人半鳥，後來相貌被擬人化為年輕女性，臺史博的研究人員分享4尊館藏的九天玄女木雕，每尊雕像的坐騎皆為鳥類動物，而臺灣過去有些製香業、土水匠師、打石匠師，也奉九天玄女為祖師。

此文PO出後引發討論，不少網友回應「東方雅典娜」、「這幾尊也太美了吧」、「我現在才知道，九天玄女最初是半人半鳥的形象」，還有人認為九天玄女騎乘的神獸像雞又像鴨，也意外成為亮點，「九天玄女怎麼有點像騎鵝降落」、「所以天庭也有可達鴨類的神靈就是了」，臺史博還加碼分享館藏的爆米香機具組。