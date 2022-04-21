超越物種的感情！國外一名飼主日前帶2隻愛犬出門散步，途中聽到小動物的嗚咽聲，愛犬們突暴衝，並在路上發現一隻幼貓，似乎被母貓遺棄，飼主當時擔心愛犬會情緒過於激動，不小心傷害到小貓，因此想上前阻擋，豈料愛犬們下秒的靈性反應，讓飼主看了非常感動。

根據《The Dodo》報導，赫恩（Zach Hearn）養了2隻狗，分別是黃金獵犬「Cream」及查理斯王騎士犬「Tang」，日前他帶愛犬出門散步，途中聽到微弱的喵喵聲，愛犬突然提高警覺，循聲找到一隻3、4周大的小貓，牠似乎被母貓棄養。

赫恩提到，小貓又髒又瘦弱，身旁也沒有母貓出現，看到愛犬衝過去時，擔心牠們可能會追逐小貓，因此非常擔心，沒想到結局卻出乎意料，「Tang」只是安靜的趴在小貓旁邊，而「Cream」則是用舌頭舔拭小貓，幫牠清潔身體，讓赫恩看了非常訝異。

赫恩最終決定收編小貓，並將牠帶回家，小貓似乎餓了很久，一開始沒有體力，而且睡了很久，休息過後才開始活蹦亂跳，赫恩笑著表示，愛犬似乎把小貓當成自己的孩子，而且育兒的方式都不同，「Tang」不太會干涉小貓想做什麼，就算爬到牠身上也沒關係，而「Cream」正好相反，總是待在小貓身邊，互動性比較多，經常做出舔拭的舉動。

赫恩表示，養狗和養貓的方式完全不同，同時照顧起來其實很費力，但他認為非常值得，跟毛小孩玩在一起時，幫助他忘記生活的煩惱，他還在家裡裝設寵物攝影機，方便他工作時也能看著毛孩們的一舉一動，就像牠們一直待在身邊。