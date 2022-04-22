不少情侶論及婚嫁時，經常因聘金、彩禮談不攏而分開。台灣一名男網友近日在網路上提到，他與大陸籍女友交往2年，他們深愛彼此，但對方的父母卻反對這段感情，還提出3個結婚條件，年紀輕輕的他根本無法負擔，兩人最終只能分手，近日女友來台找他，回憶又湧上心頭，讓他無奈地PO網求助。

一名25歲男網友在Dcard表示，他與27歲大陸籍女友交往2年後，才發現兩人的家庭經濟懸殊，對方家境非常好，他們曾經想過要步入禮堂，但女方父母提出結婚3要求，必須在大陸要有房有車，還有66萬人民幣（約新台幣298萬）彩禮，他根本無法滿足對方的要求，兩人最後只能分手，他也為此傷心欲絕。

如今事隔半年，原PO與前女友也未再聯絡，女方近日以醫療簽證飛到台灣，並與原PO見上一面，希望他們可以復合，但結婚條件依舊沒變，原PO補充說明，他本身從事餐飲創業，每月收入約8萬元台幣左右，平時住家裡，目前名下也有一部車，儘管經濟能力不差，但並無法滿足女方父母提出的要求。

由於女方急著結婚，無奈卻不能嫁給自己心愛的人，讓她頓時情緒激動，不斷責怪男方，原PO不捨地說，「她的家人反對我們在一起，不想她嫁到台灣，無奈的她也哭了」、「這個目標我實在還無法，女生急著嫁，怪罪著我的無法，我只是一直說著對不起。真的很無奈⋯⋯婚姻為什麼要跟金錢掛勾呢」。

不少網友回應，「很多大陸家長把女兒當投資，彩禮就是陋習，而且人家都27歲了，沒有自主權？」、「大陸目前的文化就是這樣，嫁女兒普遍都會要求一定的金錢門檻，比台灣還嚴重」、「我問了我大陸的朋友，他說確實彩禮要這麼多」、「我男友河南人，有談論婚嫁，我想嫁他想娶，但堅持一定要買房買車以後，我們已遠距快3年了，他很堅持他的原則，我有沒有倒是無所謂，主要是他很尊重我，但如果原則上的衝突，像是房車那些他絕不妥協，大陸的話每個地方婚嫁規則都不一樣」。

也有人認為，女方嫁女兒要彩禮很正常，「倘若對方真的家境優渥又疼女兒，要彩禮是很正常的，因為他們這種一般陪嫁也會很多，女方父母一般都是怕遇到只圖家財、到手後對女兒不好的人」、「大部分的女方父母是出於保護女兒，不願意女兒陪著男方受貧困之苦，因為他們以前就過那樣的生活」、「有錢人結婚，雙方家庭拿出上百萬禮贈給對方，算是一種財力證明吧？畢竟誰也不想自己的兒女以後過苦日子，門當戶對很重要」。