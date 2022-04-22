天空若出現不明影像，恐怕都會讓人感到害怕。設置於美國夏威夷茂納凱亞火山的昴星團望遠鏡，17日凌晨捕捉到一幕詭異畫面，當時天色昏暗，天空上出現一道藍白色螺旋狀光芒，大約5分鐘後才消失，畫面曝光引發討論，專家也給出解釋。

昴星團望遠鏡在茂納凱亞火山上空拍到「神秘螺旋」，此為火箭發射所引發的現象。(影片來源/YouTube/管理人_すばる)

綜合外媒報導，設於茂納凱亞火山（Mauna Kea）附近的昴星團望遠鏡（Subaru Telescope Hilo Base Facility）在17日凌晨5點左右，捕捉到當地上空出現「神秘螺旋」，從西側進入畫面，閃爍著藍白色光芒，而且忽亮忽暗，緩緩劃向東側，5分鐘後便消失在鏡頭前。

影片曝光後引發討論，不少網友表示「該不會是蟲洞吧？」、「看起來像是異世界入口，螺旋附近的大氣似乎被扭曲了」、「難道是美軍在試射新型潛射彈道飛彈嗎？」、「這是無人機嗎？還是UFO？」、「這畫面讓我聯想到印象派畫家文梵谷繪的《星夜》」。

衛星跟蹤器研究員朗布魯克（Marco Langbroek）解釋，這道螺旋狀光芒其實是火箭發射所引發的現象。美國太空探索技術公司（Space X）於事發前幾小時，在加州范登堡太空基地發射獵鷹9號（Falcon 9），火箭第一級助推器脫軌後，燃料排放導致殘留氣體旋轉，而早在今年2月獵鷹9號升空時，也曾留下燃燒後產生的螺旋軌跡。