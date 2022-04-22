柬埔寨一名鱷魚養殖場管理員日前晚間上廁所時，不小心跌進有50多條鱷魚的鱷魚池裡，慘遭5條鱷魚圍攻，全身被咬成重傷，痛到大聲呼救，驚動到附近的鄰居，眾人趕緊前來救援，他才得以逃過一劫，全身被咬傷的照片曝光後，讓人看了寒毛直豎。

Man savaged by five crocodiles after falling into danger pool while going for a weehttps://t.co/4W4XVdvI9t pic.twitter.com/h8g8ky1ncS — Daily Star (@dailystar) April 21, 2022

根據《每日星報》報導，柬埔寨暹粒省博縣（Puok）一名37歲鱷魚養殖場管理員索西亞（Sou Sothea），17日晚上與家人聚會並小酌幾杯，隨後就如往常回到鱷魚池旁的吊床上睡覺，直到凌晨1點左右，他突然醒來想去上廁所，由於晚上視線不佳，加上他還沒完全清醒，走路時不慎滑倒跌進鱷魚池。

鱷魚池裡當時有50多條鱷魚，平時都是由索西亞照顧，其中5條鱷魚發現索西亞後，便開始展開攻擊，附近鄰居聽到呼喊聲後趕緊來幫忙，並用棍子驅趕鱷魚，成功將索西亞拉回岸上，警方到場後，發現他全身都是咬痕與瘀青，而且頭部的傷勢非常嚴重，幸好送醫治療後，目前情況已穩定下來。

柬埔寨過去也曾發生過類似事件，一對夫婦在家經營鱷魚養殖場，當時父親外出買東西，妻子則在家照顧小孩，當時她忙於照看剛出生的第二胎，並未注意2歲大女兒，豈料女兒在戶外獨自玩耍時，不小心掉進鱷魚池，父親回來後才發現，但當他把女兒救出時，孩子早已被啃到剩骨頭，夫妻倆傷心欲絕。