海灘上若出現深海生物，任誰看了都會覺得不對勁。日本福井縣小濱市一名漁夫日前在漁港修補漁網，發現碼頭下有一隻大王魷魚，感到非常驚訝，並趕緊聯繫相關單位，不過此事曝光後，許多網友擔憂的表示「該不會是大地震前兆吧？」。

綜合日媒報導，小濱市一名漁夫20日上午10點左右，在宇久漁港修補漁網時，瞥見碼頭下有鮮紅物體在移動，因此便靠過去查看，發現竟是一隻大王魷魚，雖然奄奄一息，但還有生命跡象，隨即聯繫相關單位，不過由於大王魷魚身體過於虛弱，工作人員運往水族館前就已死亡。

大王魷魚遺體之後被送往越前松島水族館，工作人員替牠進行測量，發現牠全長3.35公尺，體長1.32公尺，體重估計約70公斤，但牠卻缺少捕捉獵物的2條最長觸手，否則長度應該會超過4公尺，大王魷魚目前被放在水族館冷凍保存，水族館展覽部主管笹井清二表示，「這是我在縣內，第一次看到活著的大王魷魚」。

大王魷魚生活在太平洋和大西洋深海，水深300公尺至3100公尺的水域，因此被沖上岸時通常都已死亡，而大王魷魚雌性全長約14公尺，雄性體型則較小，總長度約為10公尺，最近研究顯示，大王魷魚會獵食大型深海魚類和其他頭足類生物，另外，牠們的天敵是抹香鯨，不過偶爾也會在領航鯨、太平洋睡鯊等大型掠食者體內發現大王魷魚殘骸。