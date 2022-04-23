夫妻離婚可以有權探視小孩，但如果是共同養的是毛小孩呢？分手後還可一、三、五或周末假日探視嗎？好像很少有毛小孩的爸比媽咪能做到這點。

分手後為了讓彼此感情能斷乾淨，搬離的一方通常只能放棄再與毛小孩接觸，但我遇到好幾對這樣的案例，那種因分手而無法繼續照顧牠的愧疚，在毛孩離世後排山倒海而來，難怪有人感嘆，情侶最好不要共同養寵物。

今天這個案例很特別，毛孩不但在拔比媽咪分手後才沒幾個月就意外過世，而且離世溝通時，毛孩的重點全擺在教爸比媽咪如何具體愛對方上面，由於內容太過隱私，讓我這個居間傳遞訊息的溝通者好生尷尬。

兩隻哈士奇誤吃陽台上的有機肥料培養土，導致牠們身體不適狂吐土，把不知情的主人嚇了一跳。(圖/飼主莎莎提供)

這位媽咪跟爸比共同養了一隻哈士奇，決定分手時考量到哈士奇需要比較大的居住空間，決定交由爸比照顧，只是哈士奇不見媽咪後，變得非常鬱鬱寡歡，不肯好好吃飯，總是會在爸比帶牠出去散步時，努力尋找媽咪的蹤影。為了讓這隻哈士奇心情好一點，爸比又帶回另一隻小哈士奇陪伴牠，雖然因此「治癒」了狗狗的憂鬱，怎料兩隻感情如此好的狗狗們，最後竟然因為誤吃了家裡陽台栽種植物的培養土有機肥料，而雙雙中毒身亡。

哈士奇誤吃有機肥料培養土後，不只吐出土還有血，畫面讓人看了怵目驚心。(圖/飼主莎莎提供)

當媽咪傳來哈士奇吐了一大堆培養土的照片給我看時真是怵目驚心，聽說吐完土就開始吐血了，只要把那些照片中黑色的土，想像成是鮮紅色的血，就知道狗狗吃到有機肥料殺傷力有多大。有機肥料培養土，因為裡面含有骨粉香香的，很容易讓狗狗誤吃，而其中的高磷成分會讓狗狗中毒，很多有機肥料包裝上都缺少警語，只能靠主人提高警覺。

下班後發現兩隻愛犬都吐血，爸比真是著急又心慌，趕快聯絡分手已經好幾個月的媽咪，媽咪當時也對有機肥料培養土中毒一事沒概念，以為下班再過來探視即可，沒想到根本來不及見最後一面。也就這樣兩人因為處理狗狗後事再度碰頭，彼此打氣安慰，決定再為對方努力看看，溝通時狗狗說：「看到爸比媽咪又在一起，我覺得我走的好值得，因為替拔比又把媽咪找回來了！」、「可是，為什麼又沒有了呢？」。

原來相愛容易相處難，復合才沒幾個禮拜，發現彼此依然對很多事情無法達成共識，又決定還是退回朋友的關係。「你們一下這樣，一下那樣，我都搞不懂爸比媽咪在幹嘛？」、「不能像我愛你們一樣，只要單純的讓對方快樂，無條件陪伴支持就好嗎？」、「要我一隻狗狗來教你們怎麼愛嗎？」狗狗說得激動，不是譴責而是心急，祂真的很想最愛的爸比媽咪能先懂得如何愛對方才真正在一起。

我跟祂解釋，人類感情比毛孩更複雜一些，但祂卻非常清楚爸比要怎樣愛媽咪才對，媽咪要怎樣愛爸比才行得通，由於事涉隱私，細節在此略過，只是想讓大家知道，家裡的是非對錯，毛孩可是全看在眼裡啊，而我身為局外人，卻要去傳達這些可能會令當事人難堪的內容，真是讓我尷尬到不行。

事後我跟媽咪致歉，希望一起聽溝通內容的他們不會因此衍生更多問題，媽咪回應我：「我們不會尷尬！」呼！那就好，終於鬆了一口氣，只是不知最後在愛狗的教導下，爸比媽咪是否已經知道該怎麼做？