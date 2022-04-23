現代人幾乎無時無刻都在滑手機，甚至出現科技冷漠的狀況，沒想到動物界也發生類似事件。美國芝加哥林肯動物園裡一隻大猩猩，近幾個月來都不跟同伴玩，甚至常靠在玻璃窗旁，飼養員驚覺不對勁，發現平時有些遊客會拿手機螢幕給牠看，導致牠沉迷於看手機，專家表示，這可能會影響大猩猩的身心及社會地位。

根據《芝加哥太陽報》報導，林肯動物園（Lincoln Park Zoo）的16歲大猩猩阿瑪雷（Amare），與3隻同齡雄性大猩猩住在一起，而雄性大猩猩間出現攻擊性行為很正常，牠們喜歡叫囂，向同伴展示「誰是老大」，豈料日前飼養員注意到，當另一隻大猩猩衝著阿瑪雷大喊，甚至表現出侵略性時，牠卻不為所動，似乎沒注意到對方，讓他們驚覺不對勁。

飼養員進一步發現，阿瑪雷竟沉迷於看手機，當遊客靠近猩猩展區時，都會拿出手機拍攝，阿瑪雷出於好奇就會靠近查看，有些人覺得有趣，還會拿手機裡的影片或照片給牠看，動物園靈長類研究和保護中心主任「羅斯」（Stephen Ross）表示，「這是一種惡性循環，當阿瑪雷越感興趣時，人們就會覺得越有趣，紛紛拿出手機給牠看，使阿瑪雷更加好奇」。

羅斯提到，阿瑪雷時常守在玻璃窗旁邊，沉迷於看手機導致牠注意力下降，而且近幾個月來，狀況越來越頻繁，阿瑪雷還處於成長階段，必須學習如何與同伴交流，否則在群體裡難以生存，甚至影響到牠的社會地位，目前園方已在玻璃窗前擺放紅龍，阻擋遊客靠近，若有人再向阿瑪雷展示手機螢幕，他們也會出面制止。