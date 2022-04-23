小龍蝦是大陸的庶民美食，甚至有人認為，活體下鍋才能保住鮮味，但活生生將動物煮熟，此烹調方法頗具爭議。日前微博瘋傳一段影片，只見一隻小龍蝦被放進鍋前，突抓住鍋邊不放，超強求生欲爆發，讓不少網友看了直呼太殘忍。

微博近日流傳一段名為「小龍蝦的求生欲有多強」的影片，只見一大把小龍蝦被扔進油鍋後，遇到熱油瞬間死亡，唯有其中一隻不肯放棄，用雙螯抓住鍋邊不放，還用力翹起尾部與腳，避免被熱氣燙傷，死前掙扎的影片曝光後，引發討論。

不少網友表示，「牠應該有偷學過功夫吧！臂力驚人，沒點本事可是做不到的」、「好傢伙，看你把別人搞得汗流浹背」、「再這樣下去，牠的雙螯都要煮熟了」，也有人認為很殘忍，「不好笑，為何不先殺再放進鍋裡煮，為了吃可以殺生，但不要虐待牠們」、「烹煮小龍蝦前，應該先將蝦加鹽水淹死吧，用活蝦直接烹調，既不衛生又殘忍」。

大陸先前還發生餐盤裡的小龍蝦「復活」事件，有民眾到山西省運城市一間餐廳用餐，豈料吃到一半時，發現盤裡一隻小龍蝦竟未死透，在湯汁裡不斷扭動身體，甚至還揮舞長腳，像是在求救，用餐民眾雖不以為意，不過相關影片曝光後，有人認為活龍蝦身上帶有細菌，若沒有煮熟，民眾吃下肚恐增加食物中毒風險。