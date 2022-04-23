古代女性地位低，宛如男人的附屬品，但貴為后宮裡的皇后，地位可就不一樣了。網路傳言隋朝一名奇皇后，待丈夫過世後，因改朝換代的關係，一生服侍過6名男性，但事實並非如此，歷史教授表示，她只有與自己的丈夫有過男女接觸，和其他5名男性的關係，史料從未有相關記載，服侍6帝王可說是後世杜撰的內容。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲在個人社群平台表示，不少網傳內容指隋煬帝的皇后「蕭皇后」，除了服侍自己的丈夫外，由於改朝換代的因素，她先後還服侍過其他5名男性，分別是宇文化及、竇建德、突厥處羅可汗、頡利可汗及李世民，但事實並非如此，這些男性收容她，主要是因蕭皇后的身分尊貴，並非貪戀她的美色。

宇文化及在江都發動兵變並殺害隋煬帝，脅迫隋朝官員與后宮北上，曾經短暫稱帝，國號為「許」，之後竇建德殺死宇文化及，同樣也是俘虜隋朝官員跟后宮並曾稱王，而後突厥處羅可汗介入，由於他的妻子就是隋朝的義成公主，公主透過丈夫向竇建德施壓，將蕭皇后接來突厥，待處羅可汗過世後，突厥由弟弟頡利可汗接手，直到貞觀年間，唐軍滅東突厥並俘虜頡利可汗，唐軍又將蕭皇后帶回長安。

不過在隋煬帝過世時，蕭皇后約51歲左右，對於當時的人來說，可說是非常老了，想被納為寵妃並不可能，于賡哲教授提到，宇文化及脅持蕭皇后是因當時他還立隋朝宗室為皇帝，所以不能怠慢太后，而竇建德當時因打著為隋煬帝舉哀的口號，自然也要善待蕭皇后，另外，突厥代為照顧蕭皇后，主要是因他們想插手中原政局，而唐太宗李世民主要是出於人道主義，還有用此表現自己的大度。

而且在古籍史料中，從未有蕭皇后服侍其它5名男性的記載，雖然《北史》曾寫「建德妻曹氏妒悍，煬帝妃嬪美人並使出家，並後置於武強縣。」表示竇建德的妻子看到丈夫收容隋煬帝的后宮，非常氣憤，甚至逼迫這些嬪妃出家，但此處提到的妃嬪美人指的是年輕嬪妃，而不是年過半百的蕭皇后。