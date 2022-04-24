婚禮是終生大事，為求賓主盡歡，許多新人會用心準備，不過美國一名42歲新娘竟然異想天開，直接在宴客餐點加入大麻，導致全體賓客出現不明原因亢奮、發癲傻笑，甚至心悸狂嘔等反應，事後新娘和餐點供應商雙雙遭到警方逮捕。
綜合外媒報導，今年2月19日時，佛羅里達州42歲新娘丹雅（Danya Shea Svoboda）和新郎選在美麗的戶外庭園宴客，當時約莫有50名賓客出席，場面十分溫馨，不料途中有賓客身體不適，出現嘔吐心悸、不明原因亢奮等症狀，事後賓客全數被送進當地醫院，院方不得不替他們開鎮定劑，藉此緩解症狀。
因為狀況離奇，警方到場時發現一袋綠色大麻，這才得知是新娘與31歲婚禮餐飲供應商喬瑟琳（Joycelyn Montrince Bryant）聯手在餐點內私自加入大麻，導致眾人在不知情的狀況下，吃下含有大麻成分的巧克力、布丁和千層麵等餐點。最後兩人被指控運送大麻、竄改餐點等罪，遭逮捕到案，兩人認罪後暫時獲釋，等待6月7日提審。
事實上，目前大麻的使用在聯邦法律上仍屬非法，被歸類在第一級毒品，不過有越來越多的美國民眾開始改變對大麻的看法，大麻合法化的問題始終爭議不休。根據佛羅里達州律規定，該州使用娛樂性大麻仍屬非法，但藥用大麻已經實現合法化，不過需要注意的是，各州對於藥用大麻核准的資格和條件各不相同。
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