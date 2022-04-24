不少影視作品都以「喪屍」當作主題，健康人類被不知名的病毒感染後，失去意識成了半生半死的活屍，然而這種類似情節竟在自然界真實上演，科學家研究發現，有一種病毒在感染毛毛蟲以後，會奪走其心智，逼迫毛毛蟲爬上高處等死。

根據《ScienceAlert》報導，這項研究報告被刊登在學術期刊《分子生態學》雜誌上，一種針對蛾和蝴蝶幼蟲的桿狀病毒「HearNPV」，會在感染毛毛蟲後，逼迫宿主爬向光源，由於這類行為往往會造成毛毛蟲爬向高處並死亡，因此被科學家稱作「樹梢病（Tree-Top Disease）」。

事實上，毛毛蟲感染樹梢病的情形，早在多年前就已經發現，但當時一直搞不清楚病毒如何操控宿主，在最新的研究報告中，科學家針對一種叫作棉鈴蟲（Helicoverpa Armigera）的蛾類生物進行觀察與實驗，最終順利找出「喪屍病毒」控制宿主的機制。

報告指出，棉鈴蟲幼體被感染後，病毒會「竄改」宿主的基因，透過提高感光相關基因的活性，增強幼蟲的趨光性，隨後幼蟲就會為了追求更多光線而盲目地往高處爬，最終爬到植物尖端後死去。

科學家透露，這種「喪屍病毒」之所以會這樣控制宿主，最主要的目的就是為了繁衍，因為幼蟲爬到樹梢後死去，更容易被食腐動物發現、獵食，病毒進入食腐動物的胃後，就會被更廣泛地傳播，使病毒進入下一輪的生命週期。