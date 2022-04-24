感情這種事是勉強不來的，就連動物也不例外。泰國一名男子飼養了2頭水牛，為了增進雙方的感情，他經常讓牠們待在一起吃草，卻始終沒有效果，2頭牛只要見面就會打架，男子見狀急忙上前勸阻，未料竟遭到波及，整個人被撞倒在地，生殖器也因此嚴重受傷，下半身鮮血淋漓。

農夫想讓2頭水牛當朋友，但牠們始終看對方不順眼。(影片來源/YouTube/AMARINTV : อมรินทร์ทีวี)

根據《Sanook》報導，這起事件發生於武里南府南榮區一處村落，當地一名40歲男子在本月21日早上被家人發現倒臥在距離水牛圍欄30公尺處，他下半身鮮血淋漓，生殖器和大腿有明顯傷勢，救護人員趕到現場後先對男子進行急救與包紮，隨即將他送往醫院治療，檢查後發現男子大腿和胸部受到重創、睪丸破裂，傷勢相當嚴重。

男子的57歲母親表示，兒子平時務農，且養了2頭水牛，其中一頭是2歲的「Khluay」，另一頭則是最近新買來、和Khluay同齡的「Pao」，不過2頭水牛相處不太融洽，無時無刻不在相互較勁，但男子想讓2頭水牛變成好朋友，於是經常把牠們綁在一起帶出門吃草。

事發當天，男子又想用同一招增進雙方的感情，未料2頭水牛一見面就開始打架，男子見狀急忙上前勸架，卻不小心遭到波及，惹怒了Khluay，並被牠撞倒在地。儘管身受重傷，男子仍替Khluay求情，直言牠是一頭「善良的牛」，過去從未對他表現出攻擊性。

目前男子還在醫院接受治療，不知道睪丸是否能救得回來，而惹事的水牛則由家人代為管理。對此事件有專家指出，不少動物都有領地意識，雖然男子想像「父親」一樣勸架，但面對攻擊力極強的動物時，還是必須保持安全距離。