過去曾在美國喜劇電影《灌籃大帝》中亮相的灰熊洛奇（Rocky），才登上大螢幕7周，疑似因為看錯指令，直接將馴獸師米勒（Stephan Miller）撲倒在地，並一口咬破對方的頸部血管致死，如今是米勒逝世14周年，這段駭人影片再度被起底，並於網路上瘋傳。

綜合外媒報導，這起事件發生在美國西維吉尼亞州，馴獸師米勒於2008年4月22日，帶著320公斤、身長2.3公尺的洛奇拍攝「人熊摔跤」的橋段，不料拍到一半，洛奇疑似因為誤解指令，轉頭襲擊米勒，並將其壓制在地，接著張開血盆大口，咬住米勒脖子不放，痛得他當場發出淒厲的慘叫聲。

畫面中可見，情緒失控暴走的洛奇對著米勒展開攻擊，一旁的工作人員見狀立刻手持木棍不斷痛擊熊背，並且拿胡椒噴霧對著洛奇一陣噴灑，試圖讓洛奇鬆開嘴巴、停止攻擊。約莫10秒後，米勒總算趁隙逃離恐怖熊爪，但就在米勒逃出鏡頭外的幾分鐘後，就因為頸動脈和頸靜脈破裂不幸身亡。

報導指出，洛奇是一隻訓練有素的灰熊，也曾參與電影《灌籃大帝》（Semi-Pro）的演出，而且時間就在牠攻擊米勒的前幾周。這起憾事發生後，社會出現一股將洛奇安樂死的聲音，但也有動保人士認為，應該將洛奇安置於動物園，最終洛奇逃過安樂死，但是從此被限制不得與訓獸師以外的人接觸，以防再次對人類進行攻擊。