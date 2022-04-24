孔子出生於周朝魯國，是儒家的創始人與代表人物，也是古代最偉大的哲學家之一，在許多正史、經典名著中都記載著他的相關事蹟，其中便包含部分以訛傳訛或誇大的故事，像是《史記》便稱孔子的身高有9尺6吋，相當於現代的220公分，《呂氏春秋》則稱孔子力大無窮，能夠輕鬆舉起大城門，但這些真的都是事實嗎？

南京大學歷史學院副教授武黎嵩指出，《史記》裡記載孔子的身高有9尺6吋，以漢尺或周尺計算，1尺約等於23公分，也就表示孔子至少有220公分高，但這是不太可能的事情，第一個原因就是當時對於身形高大的人，都會形容對方有7尺，大約等於現代的160多公分，再高一點頂多8尺，約為180多公分，因此武黎嵩推測，孔子的身高在當時最多只能算中偏上，而沒有到220公分那誇張。

第二個原因則是歷史沒有大量相關記載，武黎嵩表示，孔子在周遊列國的時候見過許多名流和隱士，但沒有任何人提過孔子是個「巨人」；此外，孔子有一個仇人叫作陽虎，是魯國的執政大臣，他曾經在匡地對匡人不禮貌，後來孔子經過時，因為2人長得很像，匡人把他誤認成陽虎，並將他圍困在這裡；若孔子真的是「巨人」，基本上很難會認錯，再者同時出現2個沒有血緣關係，但身高和長相都極其相似的人是不太可能的事情。

而《呂氏春秋》、《淮南子》和《列子》中則記載，孔子的力氣極大，可以輕鬆舉起大城門，但這其實是以訛傳訛的事蹟，最源頭應追溯到《左傳》的襄公10年，當時魯、晉、宋聯合攻打一座小城市逼陽，正巧魯國大夫運送糧食經過城下，逼陽人為了搶奪而打開城門，聯軍以為有機可乘，想衝進城內占領，未料逼陽人又將城門放下，孔子的爸爸叔梁紇見狀，立刻舉起雙手、托住正在下降的城門，好讓聯軍可以繼續進城。

由此可知，「扛城門」的原型人物是孔子的爸爸叔梁紇，但經過《墨子》的演化，將叔梁紇寫作「孔某」，再加上道家人的幾次引用，這個事蹟的主角就漸漸變成孔子了。