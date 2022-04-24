一代天驕成吉思汗與他的蒙古鐵騎威震八方，殺伐無數，開創版圖橫跨歐亞大陸，其孫子忽必烈更開創了元朝，不禁讓外界好奇，以北方草原為主要根據地的蒙古，並沒有漢人社會豐沛的資源，為何能有如此強大的戰力，能戰無不勝、攻無不克？背後有4大關鍵。

根據陸網報導，蒙古人特殊的生活習性是主因，出生在嚴寒艱苦的環境，造就出他們極為刻苦耐勞的性格，也因為對於物質條件不講究，因此後勤負擔較小；相較於養尊處優的西方貴族騎兵，蒙古人早在3、4歲時就投入嚴格的騎馬、射箭訓練，長大後不僅能力出眾，作戰意志更是高昂。

其次是先進的戰術，蒙古軍隊作戰時會針對敵人的防禦工事、地形、政治、經濟等做好前期偵查工作，加上蒙古人強調部隊的機動性，以及分進合擊、包抄迂迴的主要戰術特徵，趁敵方陣型散亂之際取得先機，藉此消滅敵人，將西方騎兵打得無可奈何。

第三點是精良的作戰裝備，儘管蒙古馬矮小、跑速慢，戰力遠遠不及歐洲的高頭大馬，但是蒙古馬耐力十足，能遠距離長征，對環境和食物的要求也不高，無論是在高寒荒漠或是歐洲平原，蒙古馬具有最強的適應能力。再者，蒙古騎兵使用的短馬鐙有助於戰士們得以在馬背上站立，如此一來就能靈活自如的殺敵。

最後是擁有強烈的征服欲望，蒙古軍隊強大的戰鬥力源自於鐵的紀律和極端的服從意識，對於首領有著絕對的忠誠與信賴，畢竟戰場上唯有完全聽從將領命令，全軍上下一心，才能克敵制勝。