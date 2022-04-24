古代封建社會，帝王為了維持社會秩序，不惜頒布嚴刑律法，一旦犯錯就會祭出懲罰，而砍頭就是其中一種。不過外界不免好奇，為何古裝劇中，經常看見劊子手在行刑之前，都會對著刀鋒噴上一口酒？背後原因眾說紛紜。

根據《搜狐網》報導，古代劊子手出師之前，需要經過一系列嚴格的訓練，甚至行刑前會先喝一大口酒，接著仰天長吐，將酒水噴在大刀上後，再大臂一揮砍下人頭。事實上，這舉動背後大有文章，有一說是壯膽用，雖然劊子手是奉旨行事，但畢竟是終結一條人命，難免還是會感到害怕，所以會在行刑前喝酒，藉此放鬆緊繃的情緒。

其次是為了避邪，古代人迷信，鬼神之說從沒有斷過，因此劊子手會在行刑前噴酒進行「祭刀」儀式，希望刀上不要殘留太多怨氣，以防死後被小鬼纏身，保佑自己的安康。

最後一個說法則是為了保護自己的刀，劊子手在行刑前朝著刀鋒噴酒，會在刀面形成一層薄膜，除了讓斬首的刀具更加鋒利，也能防止刀具上沾染過多的血液，清洗上比較方便，否則這些黏稠的血液一旦乾掉，就會很難被洗掉，刀子也容易因此生鏽，可以持續使用的壽命也跟著變短。