市面上雖然有許多罐裝飲料，但並不是每一種都可以給孩子飲用。墨西哥一名6歲男童因為誤飲能量飲料而中毒，並被醫生宣判呈現腦死狀態，在昏迷6天之後，男童的母親才終於忍痛同意醫師拔管。

Boy, 6, has heart attack and dies after drinking Monster Energy drinkhttps://t.co/rduSjbDW6O — Mairead 🇬🇧 (@RayMairead) April 24, 2022

根據《鏡報》報導，6歲男童塞萬提斯（Francisco Cervantes）在本月16日，前往位於墨西哥東北部城市馬塔莫羅斯（Matamoros）的祖母家拜訪，過程中他隨手拿起桌上的知名品牌能量飲料，迅速地喝了下去，不久後就感到身體不適，家人見狀立刻帶他就醫。

院方診斷塞萬提斯中毒，之後又判定他已經處於腦死狀態，在昏迷6天後，塞萬提斯的母親才忍痛同意拔管。目前沒有任何報導提及，塞萬提斯本身是否有其他健康問題，但包含英國國民保健署（NHS）在內的多個醫療機構，都建議不要讓幼兒飲用能量飲料，因為其成分通常含有大量的咖啡因和糖分。

除此之外，美國食品藥品監督管理局（US Food and Drug Administration）在2019年的調查報告中也指出，有34人因為能量飲料死亡，所以必須對其進行安全性檢查，檢查結果顯示，能量飲料與心臟驟停、心肌梗塞、自發性冠狀動脈剝離（Spontaneous Coronary Dissection）以及冠狀動脈痙攣（Coronary Vasospasm）有關。