美國一名男子日前到女友家聚餐，當他一見到女友妹妹時莫名覺得眼熟，於是好奇的追問對方從事什麼行業，沒想到話才一出口，現場氣氛瞬間凍結，這才得知女友的妹妹其實是一名小有名氣的AV女優。

綜合外媒報導，原PO日前在網路論壇《Reddit》發文透露，自己在復活節時跟女友家人聚餐吃飯，當他一進門時，就覺得女友的妹妹愈看愈眼熟，便在席間詢問對方的職業，對方表示自己是一名演員。但好奇心爆棚的原PO又趁勢追問，「妳拍過什麼？我好像在哪裡看過妳」。沒想到這句話一說出口，女友的兄弟姊妹全在一旁笑了出來，女友的妹妹則說都拍一些「商業片」，便轉移話題。

約莫10分鐘過後，女友的哥哥才把他拉到一旁說，妹妹是一名AV女優，且先前某個片段還被網友惡搞成迷因圖，在網路上掀起討論。原PO得知後，處境尷尬極了，因為先前竟然沒有人先跟他說這件事。女友事後甚至對他發火，「我當下真的覺得很尷尬，因為你對所有人說你在電影中看過我妹妹，這真的很丟臉！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言緩頰「一般聽說對方是演員，會說好像在哪裡看過，是一種禮貌吧，誰會知道剛好是AV女優」、「照理說，女友如果擔心會有尷尬的情形發生，就應該先提前說明，或是警告你不要過問這些事」、「老兄你真的是太無辜了」。