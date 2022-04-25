現今大多數國家都實行一夫一妻制，只有少數地區仍有「一夫多妻」存在。肯亞一名男子近日迎娶3胞胎姊妹，妻子們為了享受老公的陪伴，制定嚴格的「行房班表」，每到周末還會4人一起共度春宵，令人驚訝的是，妻子間不但不會相互忌妒，與老公的性生活也相當幸福。

Man marrying identical triplets in KENYA, What is your opinion pic.twitter.com/dGa8WBzJ4K — Carl johnson (@CJsanfierro7) April 23, 2022

根據《鏡報》報導，肯亞男子斯帝沃（Stevo）直言自己天生就是「一夫多妻主義者」，他相信自己的愛不只針對一個女性，更大方透露自己過往的戀愛經驗，無奈地說：「在感情中我總是誠實且忠誠，但只要我提出『想多交一個女友』的想法，對方就會和我分手。我不想劈腿，只是想再多找一個」。

斯帝沃表示自己一開始先認識凱特（Cate），接著又在她的介紹之下，認識凱特的姊妹伊芙（Eve）和瑪莉（Mary），之後決定要一口氣將3人娶回家。結婚之後，3姊妹為了享受老公的陪伴，還特地制定了「行房班表」，禮拜一是瑪莉，禮拜二是凱特，禮拜三是伊芙，依此類推，到了星期天的時候就會4個人一起過夜。

3姊妹還強調，不會再讓斯帝沃娶新的老婆，「我們3個對他來說已經足夠，這已經是一個幸福的家庭了」，面對外界的質疑，斯帝沃則笑說，一次滿足3個老婆的需求「沒什麼大不了的」。

據報導指出，肯亞國會在2014年3月通過法案，允許男性和多名妻子結婚，並於同年5月1日生效。而斯帝沃和妻子們都在基督教福音音樂界工作，但大多數基督教團體都拒絕一夫多妻制，只有美國及非洲少數小型教派允許這類行為。