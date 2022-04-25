泰國一名68歲老翁認為喪禮用鮮花布置，事後扔掉很浪費錢，要求利用可在葬禮結束後還能繼續使用或利用的東西作為替代品。對此，老翁死後，家屬為了遵守他的心願，便在靈堂上用大量泡麵取代花束來裝飾，避免浪費。

根據馬來西亞《中國報》報導，泰國彭世洛府68歲老翁普拉哈利的喪禮，上周四（21日）在當地一座寺廟中舉行，老翁生前規劃自己的靈堂時，考量到喪禮後鮮花會全數被丟掉，況且把錢花在買花上頭，除了好看之外，一點用處都沒有，他認為與其浪費錢，不如將錢花在喪禮結束後還可以使用到的東西上。

老翁離世後，家屬為了完成他的心願，買了不少食物來裝飾老翁的靈堂，包括500多個袋裝泡麵、400多碗杯麵，以及牛奶、熱巧克力、食用油、魚露、衛生紙等。而這些物品經過精心布置後，整齊擺在老翁的棺材周邊，現場只有少數鮮花，但整體的包裝擺設仍不遜於用鮮花布置的靈堂。

老翁家屬透露，買食物所花費的錢跟買花的價格差不多，但是這些食物和用品在喪禮結束後，只要稍做整理就可以捐助給當地孤兒院和養老機構，也算是好事一件。