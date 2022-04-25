許多女生和男友相偕出遊，都喜歡藉由拍下美照，將兩人的甜蜜時光記錄下來，不過大陸就有一名女網友，近日在網路上出賣男友驚人的拍照技術，畫面中可見，男友與一隻黃金獵犬甜蜜合影，看似溫馨的照片背後，讓她無奈自嘲「我被拍成了狗」。

原PO日前在抖音（TikTok）帳號「@少女你幾歲」上傳了一段影片，並寫下「關於男朋友把我拍成一隻狗這件事」，畫面中的倒影就像是一名男子與黃金獵犬甜蜜依偎的合影，但讓眾人笑翻的是，合影中的「狗」其實正是原PO本人戴著鴨舌帽的倒影。

影片曝光後吸引逾200萬點閱，高達20多萬網友打趣笑說「拍得挺好的，品種都能看出來」、「真是一隻愛撒嬌的阿金」、「你不說我還以為是一隻黃金獵犬」、「其實我怎麼看都還是一隻阿金」、「原來女友是汪星人啊」、「工讀生出來」。

也有不少人替原PO男友驚人的拍照技術默哀，「能拍成這樣也是很厲害」、「這技術實在沒話說」、「如果是我拍的，估計見不到明天的太陽」。