外國一名男子日前到尚比亞的國家公園旅遊，意外看見一場體型懸殊的激戰，一隻水獺竟攻擊比自己還要大2倍的鱷魚，不但咬牠的尾巴和身體，還靈活地躲過牠的反擊，大膽的行為讓男子看傻眼。

根據《每日郵報》報導，21歲男子伊恩（Iain McDonald）當時正在卡富埃國家公園（Kafue National Park）的營地裡泡茶，突然聽到河岸對面傳來一聲巨響，回頭一看就發現令人驚嘆的畫面。從伊恩拍攝的影片中可以看到，一隻長約2.5公尺的鱷魚正趴在岸邊，旁邊還有一隻水獺。

鱷魚的體型雖然比水獺還要大2倍多，但水獺仍不感到害怕，反而大膽地上前挑釁、攻擊，牠先是瞄準尾巴狠咬，鱷魚立刻痛到朝牠大吼並試圖反擊，不過水獺相當靈活，躲開了鱷魚的血盆大口，隨即在另外一邊再次攻擊鱷魚的身體，之後又身手矯健地躲開，從頭到尾都毫髮無傷，最後牠在不遠處喝了一口水，就跑進灌木叢，鱷魚也只在附近逗留了一陣子便離開現場。

伊恩目睹這難得一見的畫面，驚訝地說：「我很困惑，這隻水獺無疑是在『玩火』，重新看一次影片又發現牠非常狡猾」，伊恩表示自己不清楚水獺攻擊鱷魚的原因，但他推測很可能附近有水獺寶寶，所以才會想要驅趕鱷魚，以保護寶寶們的安全，「我很難想像牠會冒著生命危險，只為了藉此獲得一點樂趣，但大自然嘛！你永遠無法預料」。