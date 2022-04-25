秦朝滅六國，成為中國史上第一個大一統、中央集權的帝國，照理來說這麼強大的王朝，應該可以維持好長一段時間，然而不到15年的時間，秦朝就正式滅亡，究竟秦朝為何會這麼短命呢？

大陸歷史學者紀連海表示，從古到今不少學者、專家都對大秦帝國滅亡的原因做出總結，大致上可以分為3點，首先就是因為政府對老百姓太過殘暴，而這種殘暴主要體現在3個方面，第一為四處征伐帶來的兵役負擔，第二則是捐雜稅帶來的生活負擔以及工程建設帶來的徭役負擔，最後則是法律苛刻帶來的心理和生理負擔。

其次，人們認為秦二世竄改遺詔，導致宮廷鬥爭，大肆誅殺宗室朝臣，加速了秦朝的滅亡，然而出自戰國中晚期的《清華簡》內完全沒有提到此事，因此沒辦法證實秦二世是否真的有竄改遺詔。再者，就是因為秦國的關中文化和六國的東方文化產生巨大衝突，主要是秦國的法治、耕戰等價值觀，與東方六國的貴族氣息文化差異太大。

紀連海解釋，秦朝之所以能一統中原，是因為它的體制比六國的貴族分封制更先進，這些嚴厲苛刻的法律，都是為了因應耕戰與其獎勵制度，而秦國鼓勵耕戰的政策，是為了配合崛起的底層民眾，渴望參與社會資源分配的歷史潮流，許多秦國的將士因此獲得不錯的獎金和爵位，但當戰爭結束，被征服國家的民眾就得不到利益，有些人甚至過得不如從前，這股潮流也隨之退燒。

對此紀連海指出，上述3點關於秦朝滅亡的觀點，表面上看起來像原因，其實都是結果，正是因為秦國的分配體系出了問題，所以人民才會對徭役、兵役、賦稅和法律都感到不滿意，整個國家的制度也跟著迅速崩塌。