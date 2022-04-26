每個人應該都有類似的經驗，明明東西就在手裡卻沒發現，還一頭霧水地到處尋找。大陸一名媽媽日前在家裡照顧孩子，她一邊滑手機一邊晃動學步車，未料一抬頭竟發現寶寶不見了，她著急地起身尋找，不久後才驚覺，原來寶寶一直被自己抱在手上。

綜合陸媒報導，日前廣東省廣州市一名媽媽和女兒、寶寶待在家中，從監視器畫面可以看到，媽媽當時正一邊低頭滑手機，一邊用腳來回晃動嬰兒學步車哄孩子，下秒一抬頭，她卻驚覺寶寶根本不在學步車裡，嚇得她立刻起身尋找，驚慌地檢查每個開著門的房間是否有寶寶的身影，然而回過神後她才發現，原來寶寶一直都被自己抱在手上。

這名媽媽接受媒體採訪時表示，發現寶寶不見的時候，她還以為寶寶爬到廁所或其他房間裡，「結果在我手上，被自己蠢哭了」，她透露自己平時在家都是「一打二」，獨自帶2個孩子，所以很容易睡眠不足，導致經常忘東忘西，才會出現寶寶明明在手上卻沒有發現的糗事。

許多網友看完影片後，都覺得相當搞笑，紛紛留言：「至少手沒鬆，真怕娃掉下來才知道抱著」、「寶寶：媽媽你找誰？」、「我有時候也會這樣，真的是一孕傻三年」、「這媽媽真的是哄了個寂寞」、「就跟手機拿手裡到處找手機一樣」、「像是我每天找手機的樣子」。