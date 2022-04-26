為了牙齒健康，許多人會定期前往牙科診所洗牙，不過國外一名潛水員透露，多年前在夏威夷海岸潛水時，遇上了色彩鮮艷的「太平洋清潔蝦」，他都會張開嘴巴任由清潔蝦進入自己的口腔「洗牙」，並笑稱此舉是「有趣的自然共生關係」，珍貴又奇特的經驗吸引大批網友朝聖。

綜合外媒報導，潛水員塞里格曼（Patrick Seligman）潛水時，在珊瑚礁附近遇見了太平洋清潔蝦，由於清潔蝦以吃掉魚身上的老廢組織和寄生蟲聞名，牠們會在珊瑚或岩石上建立清潔站，等待魚類上門清理身上的寄生蟲、黏膜或褪下的死皮。以共生角度而言，清潔蝦能幫助水中生物保持清潔，自己也能從中飽餐一頓。

畫面中可見，塞里格曼看見太平洋清潔蝦後，便摘下呼吸器張大嘴巴，沒想到清潔蝦下秒就衝入他的口腔，並且使用細長的鬍鬚來回掃動，仔細的幫他「洗牙」。接下來的幾個月裡，塞里格曼非常享受這樣的奇特經歷，每當他在附近潛水時，就會前去找清潔蝦「回診」，甚至帶上朋友一起體驗，大概持續了一年多。

塞里格曼表示，清潔蝦幫人類洗牙的情況並不常見，但是受惠於清潔蝦的特別照顧，自己的口腔從未如此健康過。可惜在一次颱風過後，當他再次回訪時，這隻清潔蝦已不見蹤影，但這段奇妙的經歷讓他畢生難忘，「感覺像是一個熟悉的朋友，這樣發生在自然環境中的共生關係也是個有趣的回憶。」