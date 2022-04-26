日本山口縣阿武町公所日前因為作業疏失，誤將當地463戶、每戶10萬日圓的新冠補助金共4630萬日圓（約台幣1055萬元），通通轉進一名村民的帳戶，沒想到公所人員上門追討時，這名男子裝死不願還錢，只說「我會贖罪」，賴皮行徑讓公所人員傷透腦筋。

綜合日媒報導，山口縣阿武町公所本月8日，原定將每戶10萬日圓的新冠補助金匯給當地居民，沒想到卻誤將總數4630萬日圓的款項，全數匯到一名男性村民的帳戶，雖然公所以最快速度通知帳戶持有人迅速將錢返還，但對方不斷以「很忙」為由推託。

眼見討款不成，公所人員21日便親自登門，但男子稱「已經把錢轉到別家銀行的帳號去了」，面對公所請求返還溢領款項，男子竟表示「回不去了，我不會逃跑，我會贖罪」絲毫沒有還錢的打算。他還解釋沒有將這些錢拿來償還債務，但是對於錢去了哪裡、用來做什麼、還剩下多少，一概不回答。

後續公所持續以電子郵件和電話聯絡，甚至前往男子住家和公司拜訪，但男子依舊避不見面。對此，阿武町長花田憲彦22日召開記者會表示，「事件演變至此深感遺憾，對村民們相當抱歉」。強調公所人員會集中精力應對此事，並考慮提起民事和刑事訴訟將款項追回。