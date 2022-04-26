古代封建社會，皇帝擁有至高無上的權力，並且坐擁後宮佳麗三千，然而外界不解，相較於隨侍在側的太監需要閹割淨身，經常出入後宮幫嬪妃、公主治病的太醫，為何能逃過閹割，難道皇帝不怕太監與妃子有染嗎？其實背後原因很現實！

根據《搜狐網》報導，太醫又稱御醫，是皇宮中為皇帝、嬪妃等皇室人員看診的專門醫師，而太醫的出現最早是在春秋時期，宋代之後才成立了官辦醫學機構，成績好的可以升為太醫。雖然到了明清時期，太醫的品級最高不過四品，跟宮中一些權傾朝野的大太監不能相比，但他們卻不需要像太監一樣被閹割。

背後原因有二，首先是如若太醫在進宮之前需要淨身，恐怕沒人敢進宮入職；其次是可能會產生仇恨心理，加害皇帝、嬪妃等皇室人員。

不過即便如此，太醫在替嬪妃看病時，該避諱的也從不馬虎，像是嬪妃會隔著簾子，讓太醫診治病情；把脈時也會使用薄紗蓋在手腕處，避免肌膚之親。

事實上，在皇宮這個高壓的環境工作，太醫不斷被要求在短時間內找到病因和根治的方法，一旦病人不幸離世，皇上硬要追究，診治的太醫免不了被革職或治罪，因此太醫多半都處於提心吊膽的狀態，根本無暇和嬪妃發展曖昧情愫。