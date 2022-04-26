美國伊利諾伊州一名男子日前在裝修自家浴室時，意外在牆壁中發現一份閒置60年之久的麥當勞薯條，更讓他錯愕的是，這份薯條不僅沒有發臭，甚至還很酥脆。

綜合外媒報導，家住伊利諾伊州的男子羅布（Rob）在美國知名論壇《Reddit》PO出一張照片，並透露近日正著手裝修家中的浴室，不料當他拆除牆壁時，卻發現牆壁中有一個用舊抹布包裹的紙袋，紙袋上頭還印著麥當勞最早期的老式商標，圖案與現今的LOGO有極大的差異。

羅布表示，當下看到牆壁內出現詭異的手套時，心情相當忐忑，直到發現紙袋裡的薯條後才鬆了一口氣。羅布接著說，他家是在1959年建造完工，之後也沒進行過任何的裝修工程，加上自家附近的麥當勞於1959年首次開業，因此推斷這份被吃掉一半的薯條，應該是建屋當時被工人埋入的，時間距今長達60多年之久。

不過最讓他驚訝的是，這份薯條不僅沒有散發出奇怪的臭味，還意外的保有脆度，甚至這麼長的一段時間竟然沒有被老鼠咬過的痕跡，認為1950年代的建商在砌牆方面的技術十分嚴實，建材也沒有偷工減料。