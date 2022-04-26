古人相當重視自己的「身後事」，皇帝在位期間都會挑選一塊風水寶地來建造陵墓，讓自己過世後能有個地方安息，而且在建造的過程中還有不少傳統規矩要遵守，一般百姓的墓地與帝王的陵寢也有許多不同之處，對此學者就點出1個特徵，讓人們一眼就能辨識出帝王陵。

北京大學城市與環境學院歷史地理研究中心教授韓茂莉介紹，「陵寢制度」就是古代帝王埋葬地，其中「陵」意指埋葬帝王、平地之上凸出來那部分地形，「寢」指的則是人工建築，古人認為人死後有靈魂，為了這些靈魂的日常起居以及活動範圍，便在陵附近營造一處建築，由於兩者的距離很接近，陵和寢也就合二為一，變成一個共同的詞彙。

而陵寢制度從春秋戰國時期逐漸形成，在此之前古人奉行「不樹不封」、「墓而不墳」，墳墓上並沒有凸起的墳丘，到了春秋戰國時期才開始改變。陵寢制度對於一般百姓來說較為簡單，一堆黃土就能埋葬一位先人，但對於帝王或貴族來說，卻有許多嚴格的規矩必須遵守，包含黃土的形制、寢的建築、與陵的距離以及寢的功能等。

韓茂莉指出，秦漢一直到唐宋時期，埋葬帝王的封土都有一種叫作「以方為貴」的規定與特徵，也就是說這些封土呈現等邊梯形的形狀，外觀看起來就像是倒置的斗（古代盛放糧食的容器），因此又被稱作「覆斗形」，而這種形狀的封土，只有帝王、皇后等級別高的貴族才有資格使用。

古代許多帝王陵都坐落於關中地區，因此若是搭乘飛機經過此處，就能看到不少由等邊梯形封土的陵墓，這些都是古代帝王或他們的后妃所埋葬的地點，而這種「以方為貴」的梯形封土，就是識別帝王陵的重要標誌。