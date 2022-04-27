有一位主人line我預約離世溝通：「我就是想知道，祂去了遠方這麼久，是不是一切都還好？」看了我眼淚都快飆出來了，這絕不僅僅是對寵物的疼愛而已，而是已經昇華為父母對兒女的愛。

但有些主人卻會把離世溝通當做一般溝通，問「為什麼祂生前喜歡這樣？不喜歡那樣？」「喜歡誰？不喜歡誰？」等等，讓我實在無法理解，這些不都是應該在生前就溝通的問題嗎？主人預約離世溝通難道只是想滿足自己的好奇心而已嗎？

毛孩離開了，需要的是主人的祝福；主人若有內疚，也可趁此機會表達。若只是因為好奇生前種種而來預約離世溝通，對已經在另一個世界的小天使來說，不但沒有意義，而且真是有點打擾了。

還有一種情況是，毛孩跟主人的認知有很大的差距，最近溝通到一隻名為毛毛(化名)的狗狗就是如此。毛毛病情惡化快速，第一周失智，第二周癲癇，第三周昏迷不醒，然後就走了，連檢查都來不及做，醫生只能研判是腦神經病變或腫瘤，但溝通時毛毛卻自己解讀是「中毒」。

我問媽媽是否毛毛發病前有吃到甚麼東西，媽媽努力回想，好像有在公園看到牠不知吃了甚麼東西一直呸呸呸，但這跟醫生判定的可能死亡原因很不一樣，也許毛毛只是想提醒媽媽家裡還有一隻毛孩，帶去公園要多注意吧。

媽媽還好奇為何毛毛後期都不太愛笑，是身體不舒服、還是心情不好或是因為家裡多了另一隻狗狗的關係呢？話說媽媽跟爸爸是因為各養一隻狗，兩人因討論狗經結緣而決定變成一家人的。

毛毛回答：「不想壞媽媽好事！只要媽媽沒有太偏愛另一隻狗狗就好！」所以牠一切只看在眼裡不表現出來，還有，牠強調自己沒有變得不愛笑，只是老了體力變差了，不像以前那樣好動。

但寵物溝通卡卻給了一絲線索，牌卡顯示，「毛孩不喜黏膩，太熱情，毛孩會很有壓力」。媽媽一直認定毛毛年輕時愛黏著媽媽，老了也會如此，有可能後期毛毛不太愛笑，是自己太黏牠了，媽媽說，沒想到這反倒給牠造成壓力。但這貼心的孩子，溝通時就是不說破。

寵物溝通卡還顯示「毛孩很會照顧弱小」，這點則讓媽媽很不解，因為在媽媽口中，毛毛始終是扮演順從另一隻狗狗的角色，因為跟著爸爸來到這個家的姐姐很霸氣，毛毛都是配合，而不是照顧的一方。

這時毛毛又跳出來補充說：「霸氣姐姐以前沒有家呀，沒有家就是弱小呀，我都配合牠不跟牠計較，就是照顧牠呀！」原來讓著姐姐這件事就是帥哥『毛毛式』的照顧，果然毛孩跟主人想的都不一樣！