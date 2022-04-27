真的是狗來富！英國一名飼主日前帶狗出門散步，愛犬突停下腳步狂挖土，意外挖出15枚金幣，讓飼主看了非常驚訝，之後將金幣交給估價公司鑑定，發現這些金幣可追溯至19世紀，而且價值粗估6000英鎊（約新台幣22萬元），讓他們一家人都非常開心。

根據《每日郵報》報導，居住在英國蘭開郡的51歲亞當（Adam Clark）日前買了一隻「拉戈托羅馬閣挪露犬」（lagotto romagnolo），做為9歲女兒艾麗西亞（Alicia）的生日禮物，並幫狗取名為「歐力」（Ollie），而該犬種擅於搜獵，且嗅覺非常好，以愛挖掘聞名，因此成為最會尋找松露的狗。

亞當近日和艾麗西亞帶著歐力出門散步，豈料歐力突在附近草地上狂挖土，讓父女倆看了非常困惑，沒多久歐力竟挖出15枚金幣，亞當隨後將金幣交給黃金經銷商鑑定，發現這些金幣可追溯至19世紀，價值約6000英鎊（約新台幣22萬元）。

亞當表示，第一次看到歐力時，就覺得牠非常特別，「當時艾麗西亞迫不及待地想帶愛犬出門，我們走了約10分鐘後，歐力就突然停下腳步，開始瘋狂的挖土，沒多久就發現金幣，我簡直是不敢相信，牠就像是一隻淘金犬，不過對我們而言，挖到什麼並不重要，尋寶過程比較有趣，我們已經開始期待下一次的冒險了」。