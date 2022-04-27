愛爾蘭一個超自然調查小組到一棟已經廢棄20多年的精神病院，沒想到意外拍到詭異照片，一張面色蒼白的臉孔緊貼著玻璃，並用空洞的眼神看向外面，調查小組認為，這應該是一個從未離開的鬼魂，想透過玻璃看看外面的世界。

根據《鏡報》報導，愛爾蘭超自然調查小組（Paranormal Supernatural Investigations Ireland）近日前往位於克萊爾郡（Clare）小鎮恩尼斯（Ennis）的聖母精神病院，沒想到竟在光天化日之下拍到令人毛骨悚然的詭異照片，只見一扇窗戶內有一張蒼白的臉緊貼著玻璃，空洞的眼神緊盯著鏡頭，他們認為這是一個從未離開的鬼魂。

愛爾蘭超自然調查小組事後在臉書PO出照片，並表示聖母精神病院是一棟非常黑暗且詭異的建築，讓許多人都感到很不舒服，「人們被送進這棟荒涼的建築，就是為了『眼不見心不亂』」。據悉，聖母精神病院營運於1868年到2002年，期間收治數千名病患，在鎮上經濟活動較少的時期，院方曾是當地的經濟支柱，不但提供眾多就業機會，還大量購買商品及農產品。

然而院內的環境狀況卻不太理想，一間病房被塞了70名患者，病床之間的距離僅有幾公分，除此之外院方也使用電療法，甚至會進行藥物實驗，一名護士還曾將這裡形容成地獄。而1989年的一份精神病院查核報告指出，幾乎所有患者白天都無所事事，若是肯給予支持，一部分人其實有很大的機會回歸社會，同時報告也批評院內過度擁擠、環境衛生堪憂。