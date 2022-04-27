鯊魚嘴裡到底長怎樣呢？瑞士一名電影製片人日前至馬爾地夫進行拍攝，並在海中擺放運動相機，拍攝一群虎鯊優游的畫面，豈料其中一條虎鯊突然靠近，疑似誤將相機當成食物並吞下肚，而相機也拍下鯊魚嘴內的景象，畫面非常珍貴。

根據《獨立報》報導，29歲電影製片人兼環保主義人士達基德（Zimy Da Kid），今年4月到馬爾地夫拍攝海底紀錄片，並在南部福阿穆拉環礁（Fuvahmulah）捕捉虎鯊的身影，當時他將運動相機放在海底沙子上，豈料一條虎鯊出於好奇，竟直接將相機吃進嘴裡。

而相機依舊在拍攝，清楚的拍下虎鯊嘴裡鋒利的牙齒、鰓和喉嚨，但牠很快就發現不對勁，似乎意識到相機不能吃，沒多久就將其吐出，隨後趕緊游開，雖然過程僅短短27秒，卻讓人有機會一窺鯊魚嘴部的構造，達基德提到，「有時鯊魚咬人或物品時，並非牠們真的想吃，而是出於好奇，才會有咬的舉動」。

達基德表示，他希望透過海洋紀錄片呼籲民眾保護地球及愛護自然棲息地，並改變眾人對鯊魚的負面印象，「透過我拍攝的美麗影像，讓人們愛上鯊魚，我現在開始拍牠們，是因為鯊魚正在迅速消失，對海洋非常不利，如果連鯊魚都消失了，整個海洋的生態系統就會分崩離析，我們也會受到影響」。