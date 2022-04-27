人們平時很少有機會能夠親眼看見海洋生物，為了一睹牠們神秘的模樣，不少人就會特地搭船出海賞鯨。墨西哥近日發生一起離奇意外，一艘觀光船在海上和座頭鯨發生碰撞，導致船上乘客被拋飛在空中，隨後跌入海中，這起意外事故造成5人受傷，其中包含3名兒童。

墨西哥的下加州是著名的賞鯨聖地。(影片來源/YouTube/Zenger)

根據《LADbible》報導，一群遊客在本月22日前往墨西哥聖靈島（Isla Espíritu Santo）觀光，事發當時眾人正準備搭船返回下加州（Baja California）的首府拉巴斯（La Paz），未料在航行過程中和一隻座頭鯨發生碰撞意外，從流出的影片可以看到，船隻撞擊到座頭鯨後立刻向後彈飛，一部分遊客被拋到空中，撞破了船上的遮陽棚，接著掉進海中。

當地的民防部門發言人賈西亞（Benjamin Garcia）表示，這起意外事故導致5人受傷，3人送醫住院，包含一名重傷患者，另外2人則在港口接受治療；賈西亞指出，事發當下船長可能不知道海中有座頭鯨，「鯨魚突然出現並推擠船隻，有些遊客因此摔倒受傷」。

據報導稱，下加州被認為是世界上最重要的觀鯨地點之一，1月到4月這段期間，有多達10幾種鯨魚會棲息在下加州的海域中；不過根據墨西哥法律規定，所有觀鯨船都必須和鯨魚保持安全距離，因此有人質疑這次遭遇意外的觀光船，為何會以過快的速度航行在這麼靠近鯨魚的地方。