現代人出門方便，不僅能選擇大眾運輸工具，在路邊揮手就能叫到計程車，而古代人若要出門只能騎馬或搭轎子，因此不少富人會養馬，反觀窮人如果要出門該怎麼辦，難道只能靠腳走路嗎？其實百年前就出現租馬或馬車的服務，概念就類似於現代的計程車。

根據《巴士的報》報導，北宋孟元老在《東京夢華錄》寫下「尋常出街市幹事，稍似路遠倦行，逐坊巷橋市，自有假賃鞍馬者，不過百錢。」指當時在京城內租馬，價格不超過百錢，租馬代步甚至成為宋朝人的習慣，也反映出北宋的資源豐富，經濟相當繁榮。

另外，北宋魏泰在《東軒筆錄》還記載租馬代步的詳情，「京師人多賃馬出入。馭者先許其直，必問曰：『一去耶？卻來耶？』苟乘以往來，則其價倍於一去也。良孺以貧，不養馬，每出，必賃之。」指民眾要租馬或馬車前，馭馬者會先談好價錢，旅途是單程還是來回，若要搭乘來回，就必須收雙倍價錢。

宋朝人代步工具除了租馬或馬車外，還可以租牛車，《東京夢華錄》記載「命婦王宮士庶通乘坐車子，如檐子樣制，亦可容六人，前後有小勾欄，底下軸貫兩挾朱輪，前出長轅約七八尺，獨牛駕之，亦可假賃。」另外，當時還有專門提供女性親屬乘坐的牛車，書中就提到「宅眷坐車子，與平頭車大抵相似，但棕作蓋，及前後有構欄門，垂簾。」

在宋朝還有租驢服務，宋人王得臣在《麈史》提到，「京師賃驢，途之人相逢無非驢也。熙寧以來，皆乘馬也。」指原本租驢的市場並不大，不過宋神宗熙寧年間，租驢的人開始變多，北宋畫家張擇端在《清明上河圖》也繪出此現象，後人進一步發現，畫中的驢和騾子共有46頭，但馬只有20匹，反映出租驢、騾的價錢比租馬便宜。

另外，北宋士大夫並不喜歡坐人力轎車，南宋文人黎靖德編寫的《朱子語類》記載，「南渡以前，士大夫皆不甚用轎，如王安石、程頤皆云：『不以人代畜』。朝士皆乘馬。或有老病，朝廷賜令乘轎，猶力辭後受。自南渡後至今，則無人不乘轎矣。」指當時的士大夫不願意坐轎，因為他們認為「以人代畜」，是有損人尊嚴的行為，唯有元老重臣、患病無法騎馬者才享有乘轎特權，由此可見，北宋人富有人道主義精神，但宋室南渡後，由於馬匹數量大幅減少，乘轎才逐漸盛行。