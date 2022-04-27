不少地區出現詭異麥田圈，有人認為是外星人造成，但也有人覺得是人為惡作劇，但目前都還沒有一個肯定的答案。而澳洲先前也出現麥田圈，就有動物節目主持人表示，有些麥田圈形成原因其實與小袋鼠有關，在塔斯馬尼亞島有小袋鼠會溜進罌粟田裡亂咬，咬到含有麻醉效果的鱗莖後，還會在田裡繞圈亂跳並踩出「麥田圈」。

根據《每日郵報》報導，澳洲一名動物節目主持人休伊森（Sid Hewison），經常在Tiktok帳號@sids.ventures分享許多介紹生態的影片，他就曾提到有些「麥田圈」（Crop circles）的形成原因，可能與「吸毒吸嗨的小袋鼠（Wallaby）」有關，但並非全世界的麥田圈都是如此，目前他也只在澳洲觀察到此現象。

在澳洲唯一島州「塔斯馬尼亞」（Tasmania）有農民發現，小袋鼠們會溜進罌粟田，並且開始啃咬，由於鱗莖外層的膠含有麻醉效果，用於製造嗎啡和可待因，因此當牠們吃到鱗莖後，就會出現脫序行為，甚至是不規律地跳動，嗨到在田裡跳圈圈，意外留下麥田圈，當時休伊森並不相信島上農民的說法，直到他親眼看見才相信。

這也並非澳洲首次觀察到小袋鼠會吸毒，前任塔斯馬尼亞州州長萊拉·吉丁斯（Lara Giddings）就曾提到，「我們遇到小袋鼠跑進罌粟田，牠們跳得像風箏一樣高，而且不斷繞圈，踩壞作物」，除了小袋鼠外，當地還出現綿羊吃罌粟嗨翻的狀況，同樣也會在田裡繞圈，因此農民們裝設柵欄順利防止羊隻進入，但由於小袋鼠會跳，因此防護措施對牠們完全沒用。