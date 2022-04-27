從古代的人物畫像中，可以發現一個神奇的細節，就是有不少男子都刻意留著長指甲，甚至連至聖先師孔子也是，在多幅畫像中都可以看到他又尖又長的指甲，後來清朝晚期留下許多照片資料，也可以發現許多留有長指甲的男子，這種奇怪的現象到底是怎麼一回事呢？

根據《梨視頻》報導，《孝經》裡有句大家都很熟悉的話，「身體髮膚，受之父母」，而曹操割髮代首、商湯剪指甲求雨等故事，又將這句話推上了極其崇高的地位，因此「不剪指甲」似乎可以看做是古人對於守孝道的表現。

然而對於一般老百姓來說，每天都必須下農地幹活，留著長指甲相當不方便，唐代名醫孫思邈就在《備急千金要方》中點出解套辦法，「凡寅日剪手甲，午日剪足甲，又燒白髮吉」，由此可知古人並不是不會變通。

但若是剪指甲和不孝沒有關聯，為何會出現這麼多留著長指甲的男子呢？事實上，這是一種「炫富」手段，古代的文人、地方仕紳通常會把指甲留長，以表示自己不用下農地幹活，將身分和一般老百姓做出區隔。

元朝時義大利的傳教士鄂多立克就在著作《鄂多立克東遊錄》提到：「有些人將小拇指指甲留到1英吋或更長一些，並以此為榮，顯示不必為生計操勞的姿態」；明朝小說《後西遊記》也在內容描寫，「尖尖手，長指甲，頭帶飄飄巾，身穿花花服，走路搖搖擺擺，自然是個文人」，可見在當時這種外型特徵已經成為刻板印象。

有趣的是，古代武將的畫像就很少見到有人留長指甲，因為他們的武器大多都是大刀、長矛，若是留長指甲，練武就會很不方便；而文人最注重禮教，也很在意自己的身分是否高貴，自然特別注重指甲這種能和一般人區分開的細節。

但並不是所有人都將留指甲視作好事，清末太平天國的《資政新篇》就批判這種現象，「男子長指甲，女子喜纏腳，皆小人驕奢之習」，認為留指甲和纏足都是封建時代的陋習，必須徹底革除。