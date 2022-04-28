美國一名住戶近幾個月來，不時會聽到屋子底下傳來詭異的聲響，他害怕地詢問鄰居，但大家都沒有聽到，讓住戶覺得不對勁，於是請來動物專家檢查，沒想到卻發現他的屋子底下，竟然有5隻黑熊在冬眠。

根據《CNN》報導，加州南太浩湖（South Lake Tahoe）的一名住戶表示，有時候在家裡會聽到從地板下傳來詭異的呼嚕聲，但當他詢問其他鄰居是否有聽到同樣的聲音時，大家都說沒有，讓這名住戶覺得不太對勁，再加上最近出現呼嚕聲的時間越來越頻繁，於是他急忙聯繫動物保護組織「BEAR League」，請他們派人來檢查。

沒想到專家來到現場後，已經有一隻母熊走出來，坐在院子旁邊，似乎在等待什麼，專家見狀便拿手電筒往屋子底下一照，發現有動物眼睛的反光，推測應該是1歲左右的幼崽，正當專家在研究如何把小黑熊引出來時，牠們就自己走了出來，一共4隻幼崽，不久便跟著媽媽離開。

「BEAR League」主管布萊恩（Ann Bryant）指出，這5隻黑熊很可能從去年12月開始，就一直待在這間屋子下冬眠，而住戶聽到的除了是黑熊的打鼾聲，還可能是牠們翻滾、哺乳時所發出的聲音，因為熊並不會進行深度冬眠，讓自己完全睡著。

所幸黑熊一家人並未對房屋造成任何損害，而「BEAR League」的專家們等牠們離開後，就在屋底加裝電子防護裝置，只要黑熊想再回到這裡、鑽進房子底下，就會被輕微電擊，藉由這種方式讓牠們尋找其他的藏身之處。