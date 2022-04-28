唐朝才女「上官婉兒」因聰慧善文而受武則天重用，掌管宮中制誥多年，有「巾幗女宰相」之名，是唐朝的女官、詩人，更是一名政治家，大陸考古學家先前在西安市以北地區發現上官婉兒的墓葬，今年出土不少相關文物並進行展出，從墓誌得知，上官婉兒曾嫁過2位皇帝，也讓專家們相當意外。

根據《武漢晚報》報導，西咸新區空港新城園區2013年施工時，意外發現唐代墓葬，陝西省考古研究院進行考古挖掘，研判此為上官婉兒的墓，屬於長斜坡墓道的丹史磚券墓，甬道內還出土一個正方形的墓誌，材質為青石，上面刻有「大唐故昭容上官氏銘」，並清楚寫下上官婉兒在唐代時的身分。

陝西省考古研究院文物保管部副主任劉思哲提到，根據墓誌記載「年十三為才人」，顯示上官婉兒曾嫁過2位皇帝，她在唐高宗在位期間是一名才人，之後被冊封為唐中宗李顯的「昭容」，由於在墓誌出土前，史料僅記載上官婉兒嫁給唐中宗，並未提到她曾做過唐高宗的才人，因此史實曝光後，讓考古學家相當意外。

有趣的是，上官婉兒是武則天在政治上得意助手，其經歷也與武則天極為相似，武則天原本是唐太宗的「才人」，而太宗駕崩後武則天出家，之後被唐高宗李治接回宮中，冊封為「昭儀」。而上官婉兒在唐中宗即位後，成為韋皇后和武三思黨派的一員，墓誌也揭露上官婉兒和韋皇后的關係，並未像史書記載的如此親密。

而710年唐中宗駕崩，韋皇后打算掌握朝政大權，李隆基得知後發動唐隆政變，而上官婉兒被認定與韋皇后同黨，雖然她與韋皇后、安樂公主一起被誅殺，但死於政變的她，死後待遇卻不同於其他人，墓葬規格相當不錯，墓誌記載上官婉兒「懿淑天資、賢明神助」，甚至還獲得「惠文」的諡號。

此外，墓誌記載「太平公主哀傷，賻贈絹五百匹，遣使弔祭，詞旨綢繆」，以此推斷，上官婉兒由於與太平公主感情深厚，因此才能風光下葬，但考古學家卻發現，上官婉兒的墓室遭破壞，且磚券及天井毀損嚴重，推測因李隆基擁立父親李旦復僻後，太平公主自然成為競爭對手，可能威脅到李隆基未來的帝位，而太平公主又頻頻高調對死於李隆基之手的上官婉兒示好，因此讓李隆基相當不滿，所以進行目的性毀墓。