印度一名女童因為從小接觸耆那教，決心成為苦行僧，為了遵循入教傳統，必須忍常人所不能忍，其中包括被人徒手拔掉每一根頭髮，象徵從此超脫身體的苦痛，藉此獲得救贖，也等同放棄所有世俗連結，包括家庭及物質享受。

綜合外媒報導，印度古吉拉特邦（Gujarat）8歲女童安吉（Aangi Bagrech）在疫情期間與僧侶們一起生活近2年，並且被認可具有修行資格。但在成為修行者之前，安吉必須經歷充滿疼痛的落髮儀式，忍受自己的頭髮被一撮撮拔下，象徵拋棄所有世俗的關係與糾纏。

安吉的父親迪內什（Dinesh）透露，5個月前，安吉進行了9天齋戒後，便要求剃度，「她拒絕了手機、衣服，以及世間一切物質需求，也挺過了齋戒等考驗，成功踏上修練的道路，我們全家都感到驕傲」。

成為一名耆那教修行者後，安吉將以新名字「Hemagi Ratna Shree Ma」，與一群女性修行者展開嚴格的苦行生活，平常只穿簡單的白色衣物、不使用電力，並倚靠民眾佈施維生，且不管到何處，只能以步行的方式抵達，除非碰上雨季，否則在任何地方都不能停留超過20天。